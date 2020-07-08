Более 80 семей в Удмуртии получили медали «За любовь и верность»

Более 80 семей в Удмуртии удостоены медалей «За любовь и верность».

Об этом сообщает izh.kp.ru.

«Такой медалью награждаются супруги, которые прожили в браке не менее 25 лет. В этом году предусмотрен особый формат вручения наград из-за распространения коронавируса», — заявили в пресс-службе главы и правительства республики.

В частности, награждены Маргарита и Александр Стариковы, которые прожили вместе 67 лет.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в беседе с ФАН рассказала о своём отношении ко Дню семьи, любви и верности.