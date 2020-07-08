Полиция и СК задержали подозреваемого в убийстве егерей в томской заимке
- РИА Новости
«В результате профессиональных совместных действий следователей и сотрудников полиции 6 июля был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний томич», — цитирует vtomske.ru сообщение Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что на заимке в Томской области 8 мая произошёл пожар. При тушении спасатели обнаружили тела двоих мужчин.
Хозяин заимки сообщил, что её работники были застрелены из ружья. Причиной возгорания стал поджог.