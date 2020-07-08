Полиция и СК задержали подозреваемого в убийстве егерей в томской заимке

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Следователи и полицейские 6 июля задержали мужчину, подозреваемого в убийстве егерей в охотхозяйстве «Хардикова заимка».
Полиция и СК задержали подозреваемого в убийстве егерей в томской заимке
  • РИА Новости

«В результате профессиональных совместных действий следователей и сотрудников полиции 6 июля был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний томич», — цитирует vtomske.ru сообщение Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что на заимке в Томской области 8 мая произошёл пожар. При тушении спасатели обнаружили тела двоих мужчин.

Хозяин заимки сообщил, что её работники были застрелены из ружья. Причиной возгорания стал поджог.

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