В Томской области спасатели обнаружили тела двух мужчин во время тушения пожара

В СКР по Томской области рассказали, что спасатели обнаружили тела двух мужчин при тушении пожара на туристической базе «Хардикова заимка».

Об этом сообщает портал vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

«При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин. На место выехали следователи, группа криминалистов. Причина гибели и личности погибших пока устанавливаются», — отметили в пресс-службе.

По мнению владельца туристической базы, бизнесмена Юрия Хардикова, причиной пожара стал поджог.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.