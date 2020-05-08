В Томской области спасатели обнаружили тела двух мужчин во время тушения пожара
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Об этом сообщает портал vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
«При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин. На место выехали следователи, группа криминалистов. Причина гибели и личности погибших пока устанавливаются», — отметили в пресс-службе.
По мнению владельца туристической базы, бизнесмена Юрия Хардикова, причиной пожара стал поджог.
В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.