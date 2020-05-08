В Томской области спасатели обнаружили тела двух мужчин во время тушения пожара

Короткая ссылка
В СКР по Томской области рассказали, что спасатели обнаружили тела двух мужчин при тушении пожара на туристической базе «Хардикова заимка».
В Томской области спасатели обнаружили тела двух мужчин во время тушения пожара
  • © РИА Новости

Об этом сообщает портал vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

«При тушении пожара обнаружены тела двух мужчин. На место выехали следователи, группа криминалистов. Причина гибели и личности погибших пока устанавливаются», — отметили в пресс-службе.

По мнению владельца туристической базы, бизнесмена Юрия Хардикова, причиной пожара стал поджог. 

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить