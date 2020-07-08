В Самарской области обсудили сотрудничество с Узбекистаном

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым.

Об этом сообщает sova.info.

Стороны обсудили дальнейшее развитие отношений в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Как напомнил Азаров, объём внешнеторгового оборота растёт с каждым годом. Если в 2018 году он составил $188 млн, то в 2019-м — $227 млн. По итогам I квартала 2020 года показатель достиг $72 млн.

«Наши страны связаны тысячами судеб людей, это те самые нити, которые позволяют нам и дружить, и сотрудничать во всех сферах», — сказал губернатор.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о сотрудничестве с бизнесменами из Германии во время пандемии.