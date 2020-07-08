Адвокат рассказала о звонках историка Соколова в посольство Франции

Адвокат семьи убитой аспирантки Анастасии Ещенко Александра Бакшеева заявила о звонках историка Олега Соколова в посольство Франции.

Об этом сообщает kp.ru.

«Подсудимый является кавалером ордена Почётного легиона. Он осознавал и планировал дальнейшие действия. Он дважды утром с разницей в 30 минут звонил в посольство Франции. Мы считаем, что он планировал избежать преследования и скрыться во Франции», — сказала Бакшеева.

Она попросила направить судебный запрос в дипломатическое представительство, чтобы истребовать аудиозаписи телефонных разговоров Соколова.

Судья удовлетворила просьбу.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что в суде огласили переписку Соколова с убитой аспиранткой.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.