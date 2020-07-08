За проектами благоустройства в Мурманске ужесточат контроль

Проекты по благоустройству городской среды в Мурманске взяты под контроль регионального правительства.

Ранее в ходе работы комиссии по ведению работ в городе был выявлен ряд недочётов в сквере. Подрядчик проводит работы по их устранению за свой счёт.

«Срок сдачи объекта назначен на 30 июля, и больше ни о каких переносах не может быть и речи. Мы ждём от МАУК «Городские парки и скверы» детальный план по видам работ, доставке материалов, количеству рабочих, чтобы чётко фиксировать ситуацию в реальном времени и упреждать любые ситуации», — цитирует Nord-News заместителя губернатора Заполярья Оксану Астахову.

Также специалисты осмотрели, как проходит благоустройство зелёной зоны вдоль улицы Копытова, которую приводят в порядок в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Срок сдачи — до конца сентября.

Ранее ИА «Удмуртия» писало о создании Центра территориального развития для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».