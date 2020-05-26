В Удмуртии появится Центр территориального развития

В Удмуртии планируют создать Центр территориального развития для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Соответствующее распоряжение, подписанное главой республиканского кабмина Ярославом Семёновым, опубликовано на сайте главы и правительства региона.

Сотрудники центра будут заниматься развитием комфортной и безопасной среды проживания, разработкой и внедрением систем визуальной коммуникации, оформлением городских и общественных мероприятий и проектов.

Им также предстоит отвечать за социокультурное программирование, вовлечение граждан в процесс развития городских территорий.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае направят более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий.