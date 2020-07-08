На Керченском полуострове поисковики обнаружили останки 12 красноармейцев

Во время первой экспедиции поискового отряда «Наследие» Крымской таможни в составе объединения «Крымский рубеж» ДОСААФ России были найдены останки 12 красноармейцев, погибших в 1942 году.

«Экспедиция проходила с 3 по 5 июля текущего года. Останки шестерых героев «подняли» непосредственно поисковики Крымской таможни. У двоих красноармейцев были обнаружены «смертные» медальоны, в которые, как правило, закладывалась записка с данными бойца. Для поисковиков найти медальон — редкость, а заполненный — вдвойне», — цитирует «Крыминформ» пресс-службу Крымской таможни.

Также найдены личные вещи красноармейцев и матросов: фрагменты обложки партийного билета, монеты в кошельке, курительная трубка и другие. Состояние предметов — неудовлетворительное, часть из них отправлены в лабораторию на экспертизу.

Найденные артефакты будут переданы в музейные фонды.

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