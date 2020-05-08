СК начал проверку по факту обнаружения в Ленобласти массового захоронения времён Великой Отечественной войны

Следователи начали проверку по факту обнаружения в Ленинградской области массового захоронения гражданских лиц и воинов советской армии времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Установлено, что летом 1941 года стремительное наступление немцев было остановлено на Лужском оборонительном рубеже, простиравшемся от Финского залива до озера Ильмень. Луга была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и стала тыловой базой группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что для советских военнопленных был создан пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320».

Во время раскопок найдены останки 134 человек, а также фрагменты военного обмундирования, обуви, личные вещи, монеты.

Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.