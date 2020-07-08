СПЧ предложил провести амнистию нарушителей самоизоляции

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предлагает отменить все выписанные гражданам России штрафы за нарушение режима самоизоляции, если они не привели к негативным последствиям.

Как говорится в докладе, председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить в досудебном порядке штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения «Социальный мониторинг», а также все остальные штрафы за нарушение самоизоляции, если таковые не привели к негативным последствиям, передаёт РИА Новости.

В пример приводится «самовольное покидание места жительства», в результате которого другой человек заболел.

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — говорится в документе.

По мнению правозащитников, Государственная дума может издать акт о первой в России административной амнистии.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал такое предложение.

«По сути это предложение правильное, но юридический механизм освобождения от ответственности граждан требует обсуждения», — сказал сенатор ТАСС.

В середине мая сообщалось, что в Москве отменили более 660 штрафов водителям, которые допустили ошибку во время привязки номера автомобиля к цифровому пропуску.