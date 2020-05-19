В Москве отменили 667 штрафов за ошибку привязки номера авто к пропуску

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Московская автодорожная инспекция за два дня отменила более 660 штрафов водителям, которые допустили ошибку во время привязки номера автомобиля к цифровому пропуску.
В Москве отменили 667 штрафов за ошибку привязки номера авто к пропуску
  • РИА Новости

Как сообщал ТАСС, ранее МАДИ отменила 133 штрафа автомобилистам, которые случайно неверно указали номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску для передвижения по столице.

«За два дня МАДИ уже отменила 667 штрафов водителям, которые допустили ошибку во время привязки номера автомобиля к пропуску — 133 вчера и 534 сегодня», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МАДИ.

Если водитель ошибся, он может обратиться сразу на порталы mos.ru и avtocod.ru для обжалования штрафа.

Ранее сообщалось, что в Москве инвалиду аннулировали штраф за нарушение самоизоляции.

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