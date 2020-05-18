В Москве инвалиду аннулировали штраф за нарушение самоизоляции

Штраф за нарушение режима самоизоляции, который был оформлен в Москве инвалиду I группы Ирине Карабулатовой, аннулировали. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — приводит РИА Новости его слова.

По данным агентства, ранее в СМИ появились сообщения о штрафе за нарушение режима самоизоляции, который выписали профессору Российского университета дружбы народов Ирине Карабулатовой.

Как уточняется, женщина имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати.

По словам Карабулатовой, у неё выявили ОРВИ, в связи с чем женщина должна была установить приложение «Социальный мониторинг».

Мобильный телефон профессора не имел такой возможности, а специальный смартфон ей никто не предоставил.

Ранее руководитель московского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что в Москве выявлено более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции.