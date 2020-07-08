В Севастополе готовятся к празднованию Дня ВМФ

Около 50 кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота примут в Севастополе участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня военно-морского флота России.

«26 июля в Севастополе пройдёт парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвящённый Дню Военно-морского флота России. Планируется провести морской парад и динамический показ эпизодов боевой подготовки. На территории Морского вокзала будут выставлены часть судов и кораблей для свободного посещения», — цитирует «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения ЧФ.

Отмечается, что праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили перелёт в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в главном военно-морском параде.