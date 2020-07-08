В Севастополе готовятся к празднованию Дня ВМФ

Короткая ссылка
Около 50 кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота примут в Севастополе участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня военно-морского флота России.
В Севастополе готовятся к празднованию Дня ВМФ
  • © Сайт Минобороны РФ

«26 июля в Севастополе пройдёт парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвящённый Дню Военно-морского флота России. Планируется провести морской парад и динамический показ эпизодов боевой подготовки. На территории Морского вокзала будут выставлены часть судов и кораблей для свободного посещения», — цитирует «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения ЧФ.

Отмечается, что праздничные мероприятия начнутся с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили перелёт в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в главном военно-морском параде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить