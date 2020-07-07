Авиация ЧФ совершила перелёт в Петербург для участия в главном военно-морском параде

Экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили перелёт в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в главном военно-морском параде.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В составе привлекаемых к параду сил МА ЧФ пять самолётов Су-30СМ, три самолёта-амфибии Бе-12, два вертолёта Ми-8, противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ и разведывательный вертолёт Ка-31Р», — заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

После парада авиация вернётся на аэродромы постоянного базирования.

Ранее «Взгляд» со ссылкой на ВЦИОМ сообщал, что парад Победы в Москве смотрели 61% россиян.