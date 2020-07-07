Авиация ЧФ совершила перелёт в Петербург для участия в главном военно-морском параде
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Об этом сообщает «Крыминформ».
«В составе привлекаемых к параду сил МА ЧФ пять самолётов Су-30СМ, три самолёта-амфибии Бе-12, два вертолёта Ми-8, противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ и разведывательный вертолёт Ка-31Р», — заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
После парада авиация вернётся на аэродромы постоянного базирования.
Ранее «Взгляд» со ссылкой на ВЦИОМ сообщал, что парад Победы в Москве смотрели 61% россиян.