Эксперты оценили динамику торгового оборота российских компаний в июне

Торговый оборот российских фирм догнал и местами превысил прошлогодние показатели в июне 2020 года, следует из данных «Платформы ОФД».

Об этом сообщает газета «Известия».

К примеру, в непродуктовом ретейле больше всего выросли продажи электроники и гаджетов. В июне объём реализованной продукции увеличился на 22%, если сравнивать с 2019-м, и на 18% по сравнению с майскими показателями.

Средний чек таких покупок составил 6,5 тыс. рублей, что на треть больше, чем в прошлом июне.

Положительную динамику продемонстрировал и оборот товаров для строительства и хозяйства (+11% по сравнению с 2019 годом и +10% по сравнению с маем).

Средний чек составил 3,3 тыс. рублей, что на 9% меньше майского результата.

«В июне в большинстве регионов страны смягчили требования к режиму работы торговых предприятий, после чего открылись не работавшие на протяжении практически трёх месяцев непродовольственные магазины», — заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Там отметили, что это привело к росту оборота, поскольку покупатели реализовали отложенный спрос и совершили покупки, которые они были не готовы или не могли сделать онлайн.

Что касается роста спроса на строительные и хозяйственные материалы, то в АКОРТ связали его с началом дачного и отпускного сезонов.

В случае с продовольственным ретейлом динамика оказалась разнонаправленной. Объём вырос относительно 2019 года, но снизился по сравнению с маем 2020-го.

Например, оборот продуктовых супермаркетов на 4% больше, чем в прошлом июне, и на 9% меньше, чем месяцем ранее. Средний чек — 450 рублей (+20% и -9% соответственно).

«Если оценивать общие показатели отрасли торговли, то по итогам июня оборот «год к году» в продовольственном ретейле вырос на 5—7%, а в непродовольственном не изменился», — сказали в компании «Платформа ОФД».

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