Оксана Пушкина рассказала о своём отношении ко Дню любви, семьи и верности

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала о своём отношении ко Дню любви, семьи и верности.
Оксана Пушкина рассказала о своём отношении ко Дню любви, семьи и верности
  • РИА Новости

«Это символический праздник про взаимоотношения между близкими людьми в парадигме «не тот главный, кто сильный». Главный закон семейной жизни, на мой взгляд, это закон сохранения любви, которая передаётся из поколения в поколение», — цитирует Пушкину ФАН.

Как отметила депутат, уметь любить — это огромный талант, и она не встречала счастливых людей среди тех, кто поднимал руку на близких.

По словам Пушкиной, по-настоящему счастливые пары делят все обязанности пополам, уделяют одинаковое внимание воспитанию детей, поддерживают друг друга в своём внутреннем развитии и профессиональном росте.

«Я абсолютно убеждена: патриархат — это не про любовь и верность. Это про угнетение, насилие и тотальный контроль. А в семье главное — доверие, искренность, сердечность, партнёрство, взаимовыручка и взаимоуважение. И как следствие — верность», — добавила она.

Ранее актёр Дмитрий Певцов в беседе с Nation News рассказал о своём отношении ко Дню любви, семьи и верности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить