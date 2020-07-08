Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала о своём отношении ко Дню любви, семьи и верности.

«Это символический праздник про взаимоотношения между близкими людьми в парадигме «не тот главный, кто сильный». Главный закон семейной жизни, на мой взгляд, это закон сохранения любви, которая передаётся из поколения в поколение», — цитирует Пушкину ФАН.

Как отметила депутат, уметь любить — это огромный талант, и она не встречала счастливых людей среди тех, кто поднимал руку на близких.

По словам Пушкиной, по-настоящему счастливые пары делят все обязанности пополам, уделяют одинаковое внимание воспитанию детей, поддерживают друг друга в своём внутреннем развитии и профессиональном росте.

«Я абсолютно убеждена: патриархат — это не про любовь и верность. Это про угнетение, насилие и тотальный контроль. А в семье главное — доверие, искренность, сердечность, партнёрство, взаимовыручка и взаимоуважение. И как следствие — верность», — добавила она.

Ранее актёр Дмитрий Певцов в беседе с Nation News рассказал о своём отношении ко Дню любви, семьи и верности.