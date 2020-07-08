В Нижегородской области возобновляют работу бассейны и фитнес-клубы

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В Нижегородской области возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны, спортивные и танцевальные клубы.
В Нижегородской области возобновляют работу бассейны и фитнес-клубы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на изменения, внесённые в указ губернатора.

Спортивные учреждения могут принимать строго по записи, причём в помещении, где организованы занятия, должно быть не более одного человека на 10 кв. м.

Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию и проводить санитарную обработку.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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