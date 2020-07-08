Совфед одобрил закон о защите прав дольщиков

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Совет Федерации одобрил закон, направленный на усиление защиты прав участников долевого строительства, передаёт РИА Новости.
Совфед одобрил закон о защите прав дольщиков
  • РИА Новости

Документ устанавливает основания для исключения объектов строительства из реестра проблемных. Он допускает в случае банкротства девелопера возможность использовать средства компенсационного фонда для выплат всем пострадавшим дольщикам, в том числе членам жилищно-строительных кооперативов.

Согласно инициативе, остаются только два признака для исключения долгостроев из реестра проблемных объектов — ввод в эксплуатацию и выплата компенсации.

При этом Фонд защиты прав участников долевого строительства сможет объединять недострои, формировать их фонд и реализовывать эти объекты, привлекая инвесторов.

Также закон обязывает губернаторов обеспечить восстановление прав дольщиков, сведения о которых включены в реестр, но у которых нет прав на проблемный объект в силу его отсутствия.

Кроме того, прописывается механизм возврата средств материнского капитала с эскроу-счёта на счёт Пенсионного фонда при расторжении договора долевого участия.

Помимо этого, уточняется порядок определения рыночной стоимости при выплате компенсации. 

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