Многодетный отец Павел Алтухов рассказал о планах на День семьи, любви и верности

Многодетный отец Павел Алтухов рассказал, как отметит День семьи, любви и верности.

«Мы всю жизнь отмечаем этот праздник, у нас 15 детей. Для нас нет какого-то дня, мы его празднуем каждый день», — заявил он в беседе с Nation News.

Как считает Алтухов, секрет семейной гармонии — радость отдавать и делать благо другому человеку.

«И самое главное — это семейные традиционные ценности, которые заложены в основе», — сказал он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности.