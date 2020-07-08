Многодетный отец Павел Алтухов рассказал о планах на День семьи, любви и верности

Короткая ссылка
Многодетный отец Павел Алтухов рассказал, как отметит День семьи, любви и верности.
Многодетный отец Павел Алтухов рассказал о планах на День семьи, любви и верности
  • ©mos.ru

«Мы всю жизнь отмечаем этот праздник, у нас 15 детей. Для нас нет какого-то дня, мы его празднуем каждый день», — заявил он в беседе с Nation News.

Как считает Алтухов, секрет семейной гармонии — радость отдавать и делать благо другому человеку.

«И самое главное — это семейные традиционные ценности, которые заложены в основе», — сказал он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить