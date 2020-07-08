В Амурской области задержали вербовщика в террористическую организацию

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В Благовещенске задержали вербовщика в террористическую организацию «Исламское государство»*. Он заключён под стражу до 6 сентября.
В Амурской области задержали вербовщика в террористическую организацию
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Благовещенского городского суда.

Мужчина — гражданин иностранного государства. В России пребывает временно.

По данным следствия, задержанный причастен к распространению призывов к насильственным вооружённым действиям, оправданию радикальных взглядов, попыткам создать на территории Амурской области экстремистскую ячейку.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области провели антитеррористические учения «Набат-2020».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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