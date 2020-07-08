В Амурской области задержали вербовщика в террористическую организацию

В Благовещенске задержали вербовщика в террористическую организацию «Исламское государство»*. Он заключён под стражу до 6 сентября.

РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Благовещенского городского суда. Мужчина — гражданин иностранного государства. В России пребывает временно. По данным следствия, задержанный причастен к распространению призывов к насильственным вооружённым действиям, оправданию радикальных взглядов, попыткам создать на территории Амурской области экстремистскую ячейку. Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области провели антитеррористические учения «Набат-2020». * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.