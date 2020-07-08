В Находке выделены допсредства для организации временных рабочих мест

В Находке выделены дополнительные средства из краевого бюджета на организацию рабочих мест для заинтересованных во временном заработке.

«Средства на эти цели предусмотрены в рамках программы «Содействие занятости населения Приморского края на 2020—2027 годы», — пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы администрации Находкинского городского округа.

Финансовая помощь позволяет предпринимателям частично возместить расходы на заработную плату сотрудников, занятых на общественных работах в условиях ограничения деятельности предприятия в связи с эпидобстановкой. Размер выплаты на одного человека — минимальный размер оплаты труда плюс районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.