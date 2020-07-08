При столкновении двух катеров в Воронеже пострадали четыре человека

В результате столкновения двух катеров в акватории Воронежского водохранилища пострадали четыре человека.

«В результате столкновения погибших нет, пострадали четыре человека (мужчина 1966 года рождения; мужчина 1964 года рождения; женщина 1980 года рождения; женщина 1986 года рождения)», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления МЧС.

Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Воронежа.

Катера были отбуксированы на стоянку Государственной инспекции по маломерным судам.

Ранее сообщалось, что в городе Кимры Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл, в результате чего утонули управлявший им мужчина и находившийся на борту ребёнок, возбуждено уголовное дело.