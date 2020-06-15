В Тверской области возбуждено дело после опрокидывания гидроцикла

В городе Кимры Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл, в результате чего утонули управлявший им мужчина и находившийся на борту ребёнок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении представителя управления Елены Марковской, поступившем RT.

По данным следствия, инцидент произошёл 14 июня около 15:00.

Гидроциклом марки GTX управлял местный житель 1986 года рождения, с ним на борту находились мальчик и девочка 2007 года рождения.

«Девочка, будучи одета в спасательный жилет, смогла самостоятельна выплыть на берег. Судоводитель и мальчик находились без спасательных средств, лишь в гидрокостюмах», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время продолжаются работы по поиску их тел.

В ведомстве отметили, что гидроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

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