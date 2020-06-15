В Тверской области возбуждено дело после опрокидывания гидроцикла

Короткая ссылка
В городе Кимры Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл, в результате чего утонули управлявший им мужчина и находившийся на борту ребёнок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.
В Тверской области возбуждено дело после опрокидывания гидроцикла
  • © пресс-служба МЧС

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении представителя управления Елены Марковской, поступившем RT.

По данным следствия, инцидент произошёл 14 июня около 15:00.

Гидроциклом марки GTX управлял местный житель 1986 года рождения, с ним на борту находились мальчик и девочка 2007 года рождения.

«Девочка, будучи одета в спасательный жилет, смогла самостоятельна выплыть на берег. Судоводитель и мальчик находились без спасательных средств, лишь в гидрокостюмах», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время продолжаются работы по поиску их тел.

В ведомстве отметили, что гидроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

Ранее у берегов Камчатки в Авачинской бухте перевернулся катер, ведутся поиски четверых пропавших мужчин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить