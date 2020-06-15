В Тверской области возбуждено дело после опрокидывания гидроцикла
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении представителя управления Елены Марковской, поступившем RT.
По данным следствия, инцидент произошёл 14 июня около 15:00.
Гидроциклом марки GTX управлял местный житель 1986 года рождения, с ним на борту находились мальчик и девочка 2007 года рождения.
«Девочка, будучи одета в спасательный жилет, смогла самостоятельна выплыть на берег. Судоводитель и мальчик находились без спасательных средств, лишь в гидрокостюмах», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время продолжаются работы по поиску их тел.
В ведомстве отметили, что гидроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.
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