Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
- РИА Новости
«Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
В частности, при неблагоприятной эпидобстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах.
Для помощи больным будут привлекаться медработники любой специализации и фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам.
Ранее, как сообщал ФАН, старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева кандидат медицинских наук Игорь Никоноров оценил ситуацию с COVID-19.