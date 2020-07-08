Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

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Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
  • РИА Новости

«Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В частности, при неблагоприятной эпидобстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах.

Для помощи больным будут привлекаться медработники любой специализации и фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам.

Ранее, как сообщал ФАН, старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева кандидат медицинских наук Игорь Никоноров оценил ситуацию с COVID-19.

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