На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

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В городе Рубцовск Алтайского края утонули трое находящихся под опекой детей.
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
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По данным следствия, вечером во вторник, 7 июля, четверо несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, пошли купаться на реку без присмотра взрослых.

В какой-то момент две девочки восьми и десяти лет и 16-летний мальчик скрылись под водой. Тела двоих детей обнаружены, третьего ещё ищут.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении СУ СК по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в Малопургинском районе.

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