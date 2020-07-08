На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

В городе Рубцовск Алтайского края утонули трое находящихся под опекой детей.

По данным следствия, вечером во вторник, 7 июля, четверо несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, пошли купаться на реку без присмотра взрослых.

В какой-то момент две девочки восьми и десяти лет и 16-летний мальчик скрылись под водой. Тела двоих детей обнаружены, третьего ещё ищут.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении СУ СК по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в Малопургинском районе.