В Удмуртии заведено дело по факту гибели ребёнка на пруду

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в Малопургинском районе.

Трагедия с 12-летним жителем Татарстана произошла в минувшее воскресенье, 5 июля, на пруду в деревне Столярово.

По данным следствия, здесь отдыхали жители Агрыза — четверо взрослых и столько же детей. Взрослые выпивали, а дети находились в воде в 50 м от берега.

«Через некоторое время один из взрослых обнаружил пропажу 12-летнего мальчика. Его поиски не принесли результата. Тело ребёнка было обнаружено в водоёме через несколько часов спасателями», — цитирует сообщение пресс-службы Следственного управления СК России по региону izhlife.ru.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

В конце июня сообщалось, что в Подмосковье утонули трое детей.