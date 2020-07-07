В Удмуртии заведено дело по факту гибели ребёнка на пруду

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в Малопургинском районе.
В Удмуртии заведено дело по факту гибели ребёнка на пруду
  • РИА Новости

Трагедия с 12-летним жителем Татарстана произошла в минувшее воскресенье, 5 июля, на пруду в деревне Столярово.

По данным следствия, здесь отдыхали жители Агрыза — четверо взрослых и столько же детей. Взрослые выпивали, а дети находились в воде в 50 м от берега.

«Через некоторое время один из взрослых обнаружил пропажу 12-летнего мальчика. Его поиски не принесли результата. Тело ребёнка было обнаружено в водоёме через несколько часов спасателями», — цитирует сообщение пресс-службы Следственного управления СК России по региону izhlife.ru.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».

В конце июня сообщалось, что в Подмосковье утонули трое детей.

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