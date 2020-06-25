В Подмосковье утонули трое детей
- РИА Новости
«Сегодня в районе СНТ «Чайка» двое детей — четырёх и пяти лет — утонули в котловане, заполненном водой. В этом же районе области сегодня утонул ещё один ребёнок», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы подмосковной прокуратуры.
На место происшествия выезжал Солнечногорский городской прокурор.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми в бассейне утонула шестилетняя девочка.