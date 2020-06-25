В Подмосковье утонули трое детей

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью в Солнечногорске троих детей, утонувших в котловане.

«Сегодня в районе СНТ «Чайка» двое детей — четырёх и пяти лет — утонули в котловане, заполненном водой. В этом же районе области сегодня утонул ещё один ребёнок», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы подмосковной прокуратуры.

На место происшествия выезжал Солнечногорский городской прокурор.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми в бассейне утонула шестилетняя девочка.