В Подмосковье утонули трое детей

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Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью в Солнечногорске троих детей, утонувших в котловане.
В Подмосковье утонули трое детей
  • РИА Новости

«Сегодня в районе СНТ «Чайка» двое детей — четырёх и пяти лет — утонули в котловане, заполненном водой. В этом же районе области сегодня утонул ещё один ребёнок», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы подмосковной прокуратуры.

На место происшествия выезжал Солнечногорский городской прокурор.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми в бассейне утонула шестилетняя девочка.

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