В Москве произошёл пожар в Институте биоорганической химии

На юго-западе Москвы произошло возгорание в бюджетном учреждении науки «Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что к настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать возгорание.

«В 23:40 пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что ранее пожарным удалось локализовать возгорание на площади 10 кв. м в Институте биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.

Как указывает РИА Новости, в данном научном учреждении была создана тест-система для анализа на коронавирусную инфекцию, а также разрабатывается перспективная вакцина против COVID-19.

Ранее Nation News передавал, что в Коми возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.