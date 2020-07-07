В Москве произошёл пожар в Институте биоорганической химии
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.
Уточняется, что к настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать возгорание.
«В 23:40 пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что ранее пожарным удалось локализовать возгорание на площади 10 кв. м в Институте биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.
Как указывает РИА Новости, в данном научном учреждении была создана тест-система для анализа на коронавирусную инфекцию, а также разрабатывается перспективная вакцина против COVID-19.
Ранее Nation News передавал, что в Коми возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре.