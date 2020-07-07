Кабмин утвердил постановление о ваучерах на авиабилеты

Правительство России утвердило постановление, легализующее право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отменённые из-за режима чрезвычайной ситуации рейсы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, подписанный главой кабмина Михаилом Мишустиным и опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, в случае наступления ЧС или угрозы её возникновения, а также при режиме ЧС авиакомпания вправе отменить рейс и вернуть пассажиру деньги. Также авиакомпания должна вернуть пассажиру деньги при его отказе от перелёта.

Также в постановлении говорится, что «перевозчик обязан в течение трёх лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг перевозчика».

В июне Мишустин подписал постановление о билетах на культурные мероприятия при ЧС, согласно которому возможен возврат денег или обмен на ваучер для посещения мероприятий в будущем.