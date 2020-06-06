Мишустин подписал документ о билетах на культурные мероприятия при ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о билетах на несостоявшиеся из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации культурные мероприятия, согласно которому возможен возврат денег или обмен на ваучер для посещения мероприятий в будущем, сообщил кабмин.

В документе говорится, что учреждения культуры будут обязаны вернуть стоимость билетов в случае полной отмены запланированных мероприятий.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что у россиян на руках находится более 7 млн билетов на культурные мероприятия, которые не состоялись из-за коронавируса.

Он отмечал, что граждане смогут вернуть деньги за билеты на отменённые мероприятия либо в случае переноса мероприятия на другой срок воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату.