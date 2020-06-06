Мишустин подписал документ о билетах на культурные мероприятия при ЧС
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- РИА Новости
В документе говорится, что учреждения культуры будут обязаны вернуть стоимость билетов в случае полной отмены запланированных мероприятий.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что у россиян на руках находится более 7 млн билетов на культурные мероприятия, которые не состоялись из-за коронавируса.
Он отмечал, что граждане смогут вернуть деньги за билеты на отменённые мероприятия либо в случае переноса мероприятия на другой срок воспользоваться ваучером на эту же самую услугу, но в другую дату.