Парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ пройдёт в бухте Золотой Рог

Парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ состоится в бухте Золотой Рог.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Военно-спортивный праздник на набережной и театрализованное представление на 26 июля не запланированы.

«В столице Приморского края до сих пор действуют карантинные меры, которые ограничивают проведение массовых мероприятий», — пояснили в пресс-службе.

Парадный строй будет сформирован вдоль судоходного фарватера бухты в районе набережной Цесаревича.

Ранее «Взгляд» со ссылкой на ВЦИОМ сообщал, что парад Победы в Москве смотрели 61% россиян.