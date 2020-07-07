Парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ пройдёт в бухте Золотой Рог

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Парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ состоится в бухте Золотой Рог.
Парад кораблей Тихоокеанского флота в честь Дня ВМФ пройдёт в бухте Золотой Рог
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Военно-спортивный праздник на набережной и театрализованное представление на 26 июля не запланированы.

«В столице Приморского края до сих пор действуют карантинные меры, которые ограничивают проведение массовых мероприятий», — пояснили в пресс-службе.

Парадный строй будет сформирован вдоль судоходного фарватера бухты в районе набережной Цесаревича.

Ранее «Взгляд» со ссылкой на ВЦИОМ сообщал, что парад Победы в Москве смотрели 61% россиян.

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