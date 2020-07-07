Минниханов подписал указ о создании комиссии по сохранению татарского языка

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Об этом сообщает «Бизнес Online». Соответствующий документ опубликован на сайте главы региона и вступает в силу со дня подписания.

Комиссию возглавит вице-спикер республиканского Госсовета Марат Ахметов, зампредом станет министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

Среди главных задач — определение проблемных вопросов сохранения татарского языка и выработка подходов к их решению, совершенствование подготовки педагогов и переводчиков, совершенствование издательской деятельности.

Ранее Udm-info.ru сообщало, что в Ижевске представили новый русско-удмуртский словарь.