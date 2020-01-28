В Ижевске представили новый русско-удмуртский словарь

В Ижевске представили новый двухтомный русско-удмуртский словарь, выпуск которого посвящён 100-летию республики.

Об этом сообщает Udm-info.ru.

Новое издание включает слова, вошедшие в повседневную речь в последние десятилетия. Среди них — термины и неологизмы из разных научных отраслей и общественно-политической жизни. Сохранены и устаревшие выражения.

Как заявила министр национальной политики Лариса Буранова, на следующем этапе должен быть создан электронный корпус удмуртского языка и разработано различное программное обеспечение.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что разработаны новые учебники по удмуртскому языку.