Детские лагеря в Удмуртии начнут работу с 12 июля

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Летняя оздоровительная кампания в Удмуртии начинается с 12 июля. В 2020 году в 553 лагерях могут отдохнуть более 45,5 тыс. детей.
Детские лагеря в Удмуртии начнут работу с 12 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В числе прошедших проверки — 495 лагерей с дневным пребыванием, 29 — труда и отдыха, 14 загородных, 14 санаторно-оздоровительных, а также один инклюзивный санаторий для детей-инвалидов.

«Мы можем сколько угодно готовиться — от рециркуляторов до маршрутизации, но важно помнить: во всём важен человеческий фактор. Поэтому в каждом пришкольном объекте, в каждом загородном лагере у ответственных должна быть чёткая система контроля», — заявил глава региона Александр Бречалов.

Ранее, как сообщала газета «Реальное время», в Татарстане рассказали о подготовке детских лагерей.

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