Детские лагеря в Удмуртии начнут работу с 12 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
В числе прошедших проверки — 495 лагерей с дневным пребыванием, 29 — труда и отдыха, 14 загородных, 14 санаторно-оздоровительных, а также один инклюзивный санаторий для детей-инвалидов.
«Мы можем сколько угодно готовиться — от рециркуляторов до маршрутизации, но важно помнить: во всём важен человеческий фактор. Поэтому в каждом пришкольном объекте, в каждом загородном лагере у ответственных должна быть чёткая система контроля», — заявил глава региона Александр Бречалов.
Ранее, как сообщала газета «Реальное время», в Татарстане рассказали о подготовке детских лагерей.