Россия получила право на поставку молока в Японию
- РИА Новости
«Согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Японию термически обработанные молоко и молочные продукты», — цитирует ТАСС сообщение Россельхознадзора.
Отмечается, что сертификат был согласован с Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.
Ранее стало известно, что Россия с 6 июля планирует отменить временные ограничения на транзит через территорию страны говядины с семи предприятий Белоруссии, а также продукции компаний стран ЕАЭС из норвежской аквакультурной рыбы.