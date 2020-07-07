Россия получила право на поставку молока в Японию

Российские производители молока и молочной продукции получили право на поставку своих товаров в Японию.

«Согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые из Российской Федерации в Японию термически обработанные молоко и молочные продукты», — цитирует ТАСС сообщение Россельхознадзора.

Отмечается, что сертификат был согласован с Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

Ранее стало известно, что Россия с 6 июля планирует отменить временные ограничения на транзит через территорию страны говядины с семи предприятий Белоруссии, а также продукции компаний стран ЕАЭС из норвежской аквакультурной рыбы.