На Северном флоте начались учения с участием более 30 кораблей

На Северном флоте начались масштабные учения, в ходе которых будут задействованы более 30 кораблей и более 20 летательных аппаратов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

«На различных этапах сбор-похода планируется задействовать более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО», — заявили в пресс-службе.

Активная фаза манёвров будет продолжаться несколько дней. В рамках учений планируются ракетные, артиллерийские, зенитные и торпедные стрельбы.

Как ранее сообщал командующий Северным флотом Александр Моисеев, основная часть учений должна пройти на полигонах в Баренцевом море, а отдельные эпизоды будут отработаны в Норвежском море.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что береговой ракетный комплекс «Бал» Черноморского флота провёл учения на полигоне Опук в Крыму.