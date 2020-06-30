Ракетчики ЧФ провели учения в Крыму

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Береговой ракетный комплекс «Бал» Черноморского флота провёл учения на полигоне Опук в Крыму.
Ракетчики ЧФ провели учения в Крыму
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развёртывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей.

Обнаружив надводный корабль условного противника, боевые расчёты получили сигнал на использование ракетного оружия и ликвидировали цель.

Занятия состоялись в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ.

Ранее ОТР сообщало, что в Ульяновской области прошли учения десантников.

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