Рособрнадзор рассказал о проведении ЕГЭ по русскому языку
- РИА Новости
«Самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошёл в штатном режиме, без сбоев и нарушений», — заявили в Рособрнадзоре.
По данным ведомства, в этому году на экзамен по русскому языку зарегистрировались более 671 тыс. человек.
Проведение экзамена разделили на два дня, чтобы не допустить массового скопления участников в экзаменационных пунктах.
Ранее RIA56 со ссылкой на правительство Оренбургской области сообщало, что в регионе ЕГЭ по русскому языку напишут более 7 тыс. человек.