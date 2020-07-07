Рособрнадзор рассказал о проведении ЕГЭ по русскому языку

По данным Рособрнадзора, оба дня сдачи единого государственного экзамена по русскому языку прошли без нарушений и сбоев. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошёл в штатном режиме, без сбоев и нарушений», — заявили в Рособрнадзоре.

По данным ведомства, в этому году на экзамен по русскому языку зарегистрировались более 671 тыс. человек.

Проведение экзамена разделили на два дня, чтобы не допустить массового скопления участников в экзаменационных пунктах.

Ранее RIA56 со ссылкой на правительство Оренбургской области сообщало, что в регионе ЕГЭ по русскому языку напишут более 7 тыс. человек.