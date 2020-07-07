Три человека утонули в Новосибирске, спасая из воды девочку

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Двое мужчин и 14-летний подросток во вторник утонули в Оби в Новосибирске, спасая из реки 12-летнюю девочку.
Три человека утонули в Новосибирске, спасая из воды девочку
  • РИА Новости

«В 16:30 (12:30 мск) поступило сообщение о том, что на реке Обь в районе улицы Обская, 50 тонула девочка 2008 года рождения. К ней на помощь бросились мужчины 1970 и 1998 годов рождения и подросток 2006 года рождения. Девочка была спасена, вместе с тем течением трёх человек унесло», — приводит РИА Новости слова представителя ГУМЧС по Новосибирской области Павла Винакова.

Были организованы поисковые работы. Через некоторое время водолазы нашли и подняли из реки тела двух мужчин. Поиски подростка продолжаются.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью в Солнечногорске троих детей, утонувших в котловане.

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