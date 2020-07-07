Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным

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Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
  • © Тарас Литвиненко
  • РИА Новости

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Мишустин пояснил, что правительство по поручению президента Владимира Путина приняло постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные могут получать пособия в повышенном размере.

«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей», — заявил премьер.

Ранее Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.

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