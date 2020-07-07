Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным

Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Мишустин пояснил, что правительство по поручению президента Владимира Путина приняло постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные могут получать пособия в повышенном размере.

«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей», — заявил премьер.

Ранее Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.