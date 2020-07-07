В Минкомсвязи рассказали об отслеживании контактов больных COVID-19

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов рассказал, что система отслеживания контактов больных коронавирусной инфекцией COVID-19 не предусматривает обработку личных данных.

Как передаёт ТАСС, Иванов сообщил, что ведомством был опубликован подробный регламент для «формализации временного порядка взаимодействия госорганов и субъектов», действовавший в режиме карантина и самоизоляции.

Также целью регламента было повышение «уровня информированности граждан и обеспечения прозрачности процедуры для населения».

Замминистра добавил, что в рамках регламента власти на основе данных геолокации, предоставленных операторами связи, обменивались информацией об абонентах и их перемещениях с целью предотвращения распространения COVID-19.

«Важно, что в рамках обмена информацией персональные данные не обрабатывались, об этом имеется заключение органа, который является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор)», — заявил Иванов.

Ранее Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19.