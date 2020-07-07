В Казани установят памятную стелу и несколько мемориалов в честь присвоения звания «город трудовой доблести».

«Все районы города имеют свою особенность этого подвига: в Авиастроительном районе — это самолёты, в Советском — это Дербышки и КОМЗ. И будет создано также несколько мемориалов, обозначены памятные места», — цитирует «Реальное время» заместителя главы муниципального образования города Казани Людмилу Андрееву.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести».