В России ещё 9551 человек выздоровел после коронавируса

В России за сутки выписали 9551 человека, вылечившегося от коронавирусной инфекции. Всего за время эпидемии в стране выздоровели 463 880 пациентов. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Накануне сообщалось о выписке 3579 человек. По данным Роспотребнадзора, в стране провели более 21,5 млн тестов на выявление коронавируса. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 272 тыс. человек.