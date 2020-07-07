ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2—3 дней осенью
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- РИА Новости
«Возможность голосования, например в течение двух или трёх, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов», — приводит РИА Новости слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.
Она подчеркнула, что это возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.
По её словам, «семидневного марафона», который был во время голосования по поправкам к Конституции, не предполагается.
Ранее сообщалось, что электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.