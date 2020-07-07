ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2—3 дней осенью

Центризбирком России с региональными комиссиями обсудит возможность проведения голосования в течение двух или трёх дней на выборах, которые состоятся осенью 2020 года.

«Возможность голосования, например в течение двух или трёх, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов», — приводит РИА Новости слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Она подчеркнула, что это возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.

По её словам, «семидневного марафона», который был во время голосования по поправкам к Конституции, не предполагается.

Ранее сообщалось, что электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.