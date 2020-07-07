Опрос: каждый пятый россиянин заявил о значительном падении дохода

Каждый пятый россиянин столкнулся со значительным падением доходов с начала пандемии коронавируса, а каждый десятый полностью потерял заработок, следует из июньского опроса, проведённого СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива».

Как передаёт РБК со ссылкой на исследование, доля респондентов со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. рублей возросла с 38,1% до 44,6%.

Согласно опросу, большинство граждан живут на доход от 5 до 15 тыс. рублей (доля этой доходной группы выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне).

Отмечается, что доля лиц с доходом от 15 до 25 тыс. рублей в месяц выросла за этот период с 25,6% до 28,2%.

О среднем доходе менее 5 тыс. рублей сообщили 8,1% участников (на 1,2 п.п. выше, чем в февральском опросе).

Доля граждан с доходом 25—35 тыс. рублей снизилась с 15,3% до 13%, с доходом 35—50 тыс. рублей — с 11,5% до 8,5%, а с доходом 50—100 тыс. рублей уменьшилась вдвое — с 7,6% до 3,5%. При этом выросло число опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей — с 1,8% до 2,1%.

Ранее Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.