Опрос: каждый пятый россиянин заявил о значительном падении дохода

Короткая ссылка
Каждый пятый россиянин столкнулся со значительным падением доходов с начала пандемии коронавируса, а каждый десятый полностью потерял заработок, следует из июньского опроса, проведённого СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива».
Опрос: каждый пятый россиянин заявил о значительном падении дохода
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Как передаёт РБК со ссылкой на исследование, доля респондентов со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. рублей возросла с 38,1% до 44,6%. 

Согласно опросу, большинство граждан живут на доход от 5 до 15 тыс. рублей (доля этой доходной группы выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне).

Отмечается, что доля лиц с доходом от 15 до 25 тыс. рублей в месяц выросла за этот период с 25,6% до 28,2%.

О среднем доходе менее 5 тыс. рублей сообщили 8,1% участников (на 1,2 п.п. выше, чем в февральском опросе). 

Доля граждан с доходом 25—35 тыс. рублей снизилась с 15,3% до 13%, с доходом 35—50 тыс. рублей — с 11,5% до 8,5%, а с доходом 50—100 тыс. рублей уменьшилась вдвое — с 7,6% до 3,5%. При этом выросло число опрошенных с доходом более 100 тыс. рублей — с 1,8% до 2,1%. 

Ранее Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить