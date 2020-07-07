ОП выявила почти девять тысяч фейков о голосовании по Конституции
- РИА Новости
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По его словам, мониторинг вёлся с 5 июня.
«Всего было выявлено почти 9 тыс. фейковых сообщений, 3 тыс. из них приходятся на Москву. Все остальные ложные сообщения приходятся на регионы — примерно от пяти до 100 сообщений на каждый регион», — цитирует Малькевича ТАСС.
Он отметил, что также было выявлено «от 50 до 100 так называемых общефедеральных фейков, которые были вне регионов и должны были напугать граждан всей страны».
Ранее в МВД заявили о попытках внешнего воздействия на волеизъявление россиян.