ОП выявила почти девять тысяч фейков о голосовании по Конституции

Общественная палата (ОП) России выявила почти 9 тыс. недостоверных сообщений о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщил первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, мониторинг вёлся с 5 июня.

«Всего было выявлено почти 9 тыс. фейковых сообщений, 3 тыс. из них приходятся на Москву. Все остальные ложные сообщения приходятся на регионы — примерно от пяти до 100 сообщений на каждый регион», — цитирует Малькевича ТАСС.

Он отметил, что также было выявлено «от 50 до 100 так называемых общефедеральных фейков, которые были вне регионов и должны были напугать граждан всей страны».

Ранее в МВД заявили о попытках внешнего воздействия на волеизъявление россиян.