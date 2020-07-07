Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в городе Павлове Нижегородской области, сообщили в главке регионального МЧС России.

«Около 02:00 мск... около одного из домов было столкновение автомобиля Honda с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП погибли три человека», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

В главке МВД по Нижегородской области уточнили, что погибли девушки в возрасте 19—20 лет. По предварительным данным, их автомобиль совершил наезд на стоячий грузовик.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.