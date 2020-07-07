В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину

У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также в пределах референсных значений, опасений не вызывают», — цитирует её РИА Новости.

По словам Смолярчук, вакцина введена двум группам добровольцев. Их выписка запланирована на 15 и 20 июля.

Она также пояснила, что поскольку вакцина создана путём биотехнологического процесса и в организм человека не вводится живой или инактивированный вирус, это не может вызвать заболевание при вакцинации.

Руководитель центра также отметила, что появившиеся у добровольцев незначительные поствакцинальные реакции ничем не отличались от реакций на другие вакцины и не потребовали медицинского вмешательства.

Ранее сообщалось, что у ряда добровольцев в первые часы после вакцинации от коронавируса наблюдалось повышение температуры и головная боль, которые прошли в течение суток.