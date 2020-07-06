В Калининграде задержан подозреваемый в «минировании» двух ТЦ

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В Калининградской области задержан местный житель, подозреваемый в телефонном звонке о «минировании» торговых центров в Калининграде.
В Калининграде задержан подозреваемый в «минировании» двух ТЦ
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

«По итогам проверки, которую провели сотрудники спецслужб в «Плазе» и «Европе», никаких подозрительных предметов не было обнаружено, угроза оказалась ложной. Более того, сотрудники УМВД по горячим следам в ходе оперативных мероприятий задержали (предположительно звонившего) жителя Калининградской области 1998 года рождения, сейчас он находится в отделении полиции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о ложном минировании в больнице.

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