В Петербурге вынесли приговор по делу о ложном минировании в больнице

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о ложном минировании в больнице.
В Петербурге вынесли приговор по делу о ложном минировании в больнице
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

По имеющимся данным, 19 января 2020 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил с телефона своей супруги по номеру 112.

Он заявил оператору ложные сведения о якобы заложенной бомбе в городской больнице №14, а также сообщил, что планирует совершить массовое убийство медперсонала.

Подсудимый полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев условно с испытательным сроком полтора года.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге организовали проверку по факту ложного сообщения о минировании.

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